Гражданин Польши пытался ввезти в Беларусь 60 кг мясной продукции в тайниках автомобиля

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Польши пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза 60 кг мясной продукции, спрятав ее в тайниках автомобиля, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Мужчина следовал через пункт пропуска "Брест" на автомобиле "Форд Мондео". При досмотре авто брестские таможенники обнаружили мясную продукцию за декоративной обшивкой и в пустотелом пространстве между лобовым стеклом и капотом машины.

Всего в тайниках было спрятано 60 кг свежей говяжьей печени без заводской упаковки. Гражданин намеревался реализовать незаконно ввозимый товар на территории Беларуси.

В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Так как автомобиль был оборудован тайниками, его в соответствии с законодательством изъяли до решения суда, а мясная продукция возвращена на территорию Польши.

В Государственном таможенном комитете напомнили, что допускается ввозить на территорию ЕАЭС на одного человека в ручной клади и багаже до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке без ветеринарного сертификата страны отправления. При этом должно соблюдаться условие благополучия в эпизоотическом отношении страны - производителя этого товара и страны вывоза.-0-

Фото Брестской таможни