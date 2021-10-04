Гражданин Украины приговорен к 3 годам колонии за участие в протестных акциях в Минске

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу об участии 32-летнего гражданина Украины в несанкционированных мероприятиях в Минске и организации порчи имущества в общественных местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Как установлено, фигурант в августе - сентябре 2020 года во время несанкционированных массовых мероприятий в центре Минска с другими людьми нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций.

"Для публичного выражения неправомерными способами своих общественно-политических взглядов и протеста обвиняемый создал и администрировал Telegram-чат, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды", - отметили в прокуратуре.

Как организатор мужчина подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, лично нанес на фасады не менее 27 зданий протестные надписи и изображения.

В результате причинен ущерб на сумму свыше Br2,5 тыс.

Суд вынес приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима. Мобильный телефон обвиняемого конфискован.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-