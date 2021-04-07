Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в несанкционированном митинге

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданку Литвы могут выслать из страны за участие в несанкционированном митинге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отдел по гражданству и миграции УВД администрации одного из районов Минска установил, что гражданка Литовской Республики участвовала в несанкционированном митинге, за что впоследствии ее привлекли к административной ответственности.

Такое противоправное поведение стало основанием для вынесения в отношении нее постановления о высылке из Беларуси и запрете въезда сроком на 6 месяцев. Не согласившись с таким решением, женщина обжаловала его в вышестоящем органе внутренних дел, а затем и в суде.

Суд признал жалобу гражданки Литвы обоснованной и отменил постановление о ее высылке из Беларуси. Однако прокуратура принесла апелляционный протест и просила отменить это решение как незаконное. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда согласилась с доводами протеста - решение суда первой инстанции отменено.

При новом рассмотрении дела суд в удовлетворении жалобы гражданки Литвы на неправомерные действия районного УВД и ГУВД Минского горисполкома отказал.

Решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку женщина подала на него жалобу в вышестоящий суд.-0-