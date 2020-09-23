Гродненка под предлогом продажи маникюрного набора выманила деньги у покупателей

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно под предлогом продажи маникюрного набора выманила деньги у потенциальных покупателей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Объявление о продаже маникюрного набора 26-летняя жительница Гродно разместила на одной из интернет-площадок. Вскоре на предложение откликлинулись две гродненки. Они перечислили продавцу более Br200, но товар так и не получили.

"После этого они обратились за помощью к правоохранителям. Вскоре была установлена и личность подозреваемой", - отметили в милиции.

Сейчас устанавливаются другие возможные потерпевшие. Действия недобросовестного продавца квалифицированы по ч.1 и 2 ст. 209 УК (Мошенничество). Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.-0-