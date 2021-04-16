Гродненские пограничники за два дня пресекли три попытки нарушения госграницы

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За два дня гродненские пограничники пресекли три попытки нарушения государственной границы. Информация об этом размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Первый случай произошел 13 апреля в нескольких метрах от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Пограничный наряд задержал мужчину, пытавшегося залезть в водоотводную трубу. Выяснилось, что он хотел отдохнуть перед тем, как отправиться к границе. "Мужчина представился гражданином Мьянмы, однако пограничники установили, что в действительности задержанный является гражданином Пакистана. Иностранец пояснил, что скрывается от преследования в родной стране. Два года он пытался получить визу в одно из государств Евросоюза, но безуспешно", - рассказали в Госпогранкомитете.

В этот же день незаконно попасть в Литву пытались 37-летний сириец и 40-летняя гражданка Египта с двумя детьми. Даже после задержания мужчина не оставил надежды попасть в Европу и попытался подкупить пограничника.

Еще один случай произошел 14 апреля. Пограничники поста "Мотыли" задержали 35-летнего уроженца Витебска. Мужчина пытался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования в Беларуси.

В Госпогранкомитете отметили, что все задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о государственной границе. Кроме того, в отношении гражданина Сирии за дачу взятки возбуждено уголовное дело.-0-