Гродненские таможенники изъяли у россиянина партию антиквариата и пистолет

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли партию антиквариата и огнестрельное оружие у россиянина, который пересекал белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Россиянин ехал через пункт пропуска "Брузги" на легковом автомобиле Lexus в качестве пассажира. При прохождении таможенного контроля водитель и пассажир проследовали по зеленому коридору. Однако в багаже пассажира таможенники обнаружили картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамах. Предметы направлены на искусствоведческую экспертизу. Также были найдены казачья шашка 1927 года, четырехгранный штык и двуствольный пистолет с кремневым замком калибра 14,5 мм.

По результатам баллистической экспертизы пистолет признан огнестрельным оружием. Перемещение такого товара через таможенную границу ЕАЭС возможно только при наличии соответствующих документов и при обязательном письменном декларировании.

По признакам преступления, предусмотренного ст.333-1 УК Беларуси, за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС огнестрельного оружия Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело. По факту недекларирования товаров начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП.-0-

Фото Гродненской региональной таможни