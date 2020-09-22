Гродненские таможенники обнаружили 100 кг сыра среди арматуры и труб

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выявили попытку незаконного ввоза из Польши на территорию Евразийского экономического союза 100 кг сыра, скрытого среди сантехнической арматуры и других промышленных товаров, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным водителем документам, в транспортном средстве, ехавшем через пункт пропуска "Берестовица", везли фитинги, трубы и сантехническую арматуру. Но при таможенном досмотре в грузовом отсеке большегруза обнаружено 100 кг сыра, скрытого в коробках среди промышленных товаров.

"Продукция животного происхождения при перемещении ее через границу подлежит ветеринарному контролю, также должны соблюдаться особые условия хранения и перемещения такой продукции, в том числе температурный режим, и должен быть предоставлен ветеринарный сертификат. Сведения о сыре в документах, как и ветеринарный сертификат на него, у водителя отсутствовали. Также не были соблюдены особые условия перевозки молочных продуктов. Транспортное средство с товаром возвращено на сопредельную территорию", - отметили в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП (представление недостоверных сведений о товарах), предусматривающей штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-