Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз пищевых добавок на Br110 тыс.

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии пектинов на сумму более Br110 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение было выявлено в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе.

"Согласно представленным сведениям, в транспортном средстве ввозились комплексные пищевые добавки пектины. При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке фактически перемещается на четверть больше товаров, чем заявлено в документах", - рассказали в таможне. Таким образом на таможенных платежах пытались сэкономить около Br30 тыс.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-