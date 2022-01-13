Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей на Br260 тыс.

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комплектующие для авто и запчасти на сумму Br260 тыс. пытались незаконно ввезти в ЕАЭС из Литвы, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Незаконный ввоз выявлен в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. По предоставленным на таможенный контроль документам, в грузовике находился сборный груз автомобильных запчастей и комплектующих к авто.

"Но в результате сканирования и последующего досмотра установлено, что в документах отсутствуют сведения о более чем 1,5 тыс. единиц такого товара. Среди них рессоры, компрессоры, муфты, воздухосборники, детали крепежа, пневматические блокировочные дифференциалы и другое", - рассказали в таможне.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-