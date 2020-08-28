Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 13 млн табачных стиков

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Евросоюза на территорию ЕАЭС 13 млн штук табачных стиков общей стоимостью свыше Br635 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Более 13 млн штук табачных стиков российская фирма-перевозчик пыталась ввезти на территорию ЕАЭС из Евросоюза по заниженной стоимости, намереваясь сэкономить на таможенных платежах около Br48 тыс.", - рассказали в ГТК.

Как отметили в комитете, партия стиков перевозилась в транспортном средстве марки "Мерседес", следовавшем из Польши через пункт пропуска "Берестовица". Для таможенного оформления водитель представил гродненским таможенникам документы, в которых была указана неверная стоимость товара. Это выяснилось при осмотре машины, когда был обнаружен второй пакет документов с реальной стоимостью.

По факту нарушения Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-