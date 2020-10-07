Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза компьютерной техники

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" пресечена попытка незаконного ввоза из Литвы процессоров и жестких дисков для компьютеров. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Грузовик следовал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. По документам на адрес российского получателя доставляли компьютерную технику.

"При проведении таможенного контроля установлено, что часть товара - диски и процессоры общей стоимостью более Br110 тыс. - не заявлены в документах", - рассказали в таможне.

По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Возможные санкции предусматривают штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-