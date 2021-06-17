Гродненские таможенники пресекли ввоз 21 т лосося по поддельному сертификату

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС продукции по поддельному ветеринарному сертификату. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Более 20 т брюшек лосося ввозили из Литвы в Беларусь под видом непригодного в пищу продукта.

"Представленные водителем литовской фирмы-перевозчика к таможенному контролю сведения вызвали сомнения. Согласно документам, среди которых был в том числе ветеринарный сертификат Фарерских островов, в транспортном средстве перемещались непригодные в пищу отходы. Установлено, что сертификат ветеринарной службой островов не выдавался", - рассказали в таможне.

Согласно заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории, перевозились свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более Br100 тыс.

Сейчас начат административный процесс. Таможня устанавливается все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц. 21 т продукции возвращена на сопредельную территорию.-0-

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