Гродненские таможенники в 2019 году выявили 40 фактов перемещения через границу транспорта с измененным VIN

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гродненской региональной таможни в 2019 году выявили более 40 случаев перемещения через границу транспортных средств с видоизмененными идентификационными номерами, сообщили БЕЛТА в таможне.

Половина таких транспортных средств - грузовики и полуприцепы. Зачастую таким образом нарушители пытались уклониться от уплаты таможенных платежей. Использовалась схема вторичного VIN, когда под видом одного авто ввозится другое.

"По одному из фактов судом Октябрьского района Гродно уже вынесено постановление о конфискации транспортного средства. Полуприцеп намеревались ввезти через пункт пропуска "Брузги". В нем незаконно перемещался товар, при досмотре таможенники также установили возможное изменение VIN-номера транспортного средства. Эксперт ГКСЭ по Гродненской области подтвердил, что рельеф 1-17 знаков первичного номерного знака действительно уничтожен и на его площадку нанесен вторичный номер", - рассказали в таможне.

Удалось установить и оригинальный номер полуприцепа. Транспортное средство не ввозилось на территорию ЕАЭС, соответственно таможенные платежи за его ввоз не уплачивались. А вот полуприцеп, чей номер был нанесен поверх оригинального VIN, выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации с полной уплатой всех платежей.

По аналогичным фактам ввоза полуприцепов, выявленным в пунктах пропуска "Берестовица", "Котловка" и "Каменный Лог", Гродненской региональной таможней начаты административные процессы.-0-