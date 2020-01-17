17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и "выбивала" долги, задержаны шестеро подозреваемых, в том числе "уголовный авторитет". Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В середине января сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Солигорска. "Они нелегально выдавали займы под высокие проценты. Когда "клиенты" не могли выплатить задолженность, фигуранты прибегали к угрозам и насилию", - рассказала Ольга Чемоданова.

По данным милиции, мужчины подыскивали людей с высоким доходом - в основном шахтеров, которые увлекались ставками на тотализаторе. Поскольку игрокам всегда нужны деньги, те незаконно предлагали им микрозаймы под высокие проценты. "В частности, один потерпевший взял взаймы Br500, а через полгода оказался должен Br15 тыс. Вернуть подобные суммы люди не могли. Тогда участники группы переходили к угрозам повреждения имущества, а иногда и к физическому насилию: должника вывозили в безлюдное место и избивали. Потерпевшие были напуганы и в милицию не обращались", - отметила Ольга Чемоданова.

В ноябре 2019-го сотрудники ГУБОПиК задержали четверых участников этой группы, среди которых был ближайший соратник организатора. Как считают правоохранители, группа действовала на территории города и района с 2012 года. Среди участников было четкое распределение ролей. Одни были организаторами, другие занимались "черновой работой": выслеживали потерпевших, запугивали их. "Среди двоих ныне задержанных оказался и лидер группы - 31-летний ранее судимый солигорчанин. В своем окружении он имеет статус "уголовного авторитета", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Сейчас известно о шестерых потерпевших и шестерых подозреваемых. Скорее всего, не все потерпевшие обратились в милицию, сотрудники ГУБОПиК продолжают работу по установлению новых фактов преступной деятельности и всех причастных.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела.-0-