Группу бывших работников БЖД осудили в Березе за хищение дизтоплива

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Березовского района огласили приговор по уголовному делу о хищении дизельного топлива путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили восемь бывших работников локомотивного депо Брестского отделения Белорусской железной дороги. В составе организованной группы с 1 января 2015 года по 8 января 2020 года фигуранты похитили с пункта заправки станции Береза-Картузская 160 т дизельного топлива на общую сумму Br245,2 тыс. Часть похищенного топлива компания продавала, часть - делила между собой. Руководил группой и координировал преступную деятельность начальник базы топлива.

На время следствия организатор группы находился под стражей, трое фигурантов - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Обстоятельством, смягчающим ответственность обвиняемых, стало добровольное возмещение ущерба.

Суд признал всех участников группы виновными по ч.4 ст.210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК. Все они приговорены к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 и 3 года со штрафом в доход государства в размере от 120 до 250 базовых величин. Также фигурантам запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей или заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием материальных ценностей.

Два фигуранта лишены воинских званий полковника запаса и старшего прапорщика в отставке.

Обвиняемые обязаны не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за их поведением, уведомлять этот орган о выезде по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-