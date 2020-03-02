Грузчик курьерской службы похищал выручку фирмы и тратил в игорных клубах

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ждановичского отдела милиции раскрыли крупную кражу денег в одной из курьерских компаний. Под подозрением оказался 35-летний житель Минского района, работавший там грузчиком, сообщили БЕЛТА в МВД.

К оперативникам обратился директор одной из курьерских компаний и сообщил о хищении из сейфа фирмы свыше Br20 тыс. По его словам, в конце прошлого года украли около Br7 тыс., а в начале этого - около Br13 тыс. За помощью к правоохранителям бизнесмен обратился лишь после второй кражи.

Руководитель фирмы пытался самостоятельно вычислить вора. Подозрения пали на грузчика предприятия, но его причастность к преступлению директор сам доказать не смог. После второй кражи к установлению личности злоумышленника подключились оперативники. Они выяснили, что мужчина знал о режиме работы склада, а также о наличии в сейфе выручки, которую регулярно привозили водители после возвращения из рейсов.

По словам оперативников, в один из выходных дней ноября грузчику поручили заниматься хозяйственными работами на складе. Ему вручили связку ключей, в том числе от сейфа с деньгами. Пользуясь отсутствием коллег, мужчина украл наличность. Подобный шанс больше не выпал, поэтому во второй раз подозреваемый украл деньги, когда другие работники занимались делами и оставили сейф без внимания.

"В беседе мужчина давал противоречивые показания, в том числе касающиеся появления у него крупной суммы денег. Это обстоятельство, а также изучение записей с камер видеонаблюдения и показаний иных очевидцев подтвердили его причастность к краже", - уточнили в Ждановичском отделе милиции.

Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что потратил всю сумму на личные нужды и игорные заведения. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, следователями дана правовая оценка его действиям. По факту совершения кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж.-0-