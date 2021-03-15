15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и легковушка столкнулись в Копыльском районе - один человек погиб, двое госпитализированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"13 марта около 9.30 на 120-м км автодороги Осиповичи - Барановичи в Копыльском районе водитель "Рено" 1950 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу водителю МАЗа с прицепом. В результате ДТП пассажир "Рено" 1965 года рождения скончался на месте происшествия", - рассказали в МВД.

Водитель и еще один пассажир легковушки 1981 года рождения с травмами госпитализированы.-0-