31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла 29 декабря около 18.05. По предварительным данным, 61-летний брестчанин на автомобиле МАЗ двигался по автодороге Р17 Брест-граница Украины (Олтуш) в направлении Бреста. На 39-м км он сбил 61-летнего мужчину из Украины, который пересекал проезжую часть и не обозначил себя световозвращающим элементом.

В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии. Проводится проверка.-0-