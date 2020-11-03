Грузовой поезд сбил мужчину в Бобруйске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске под колесами поезда погиб мужчина. Информация об этом размещена в Twitter-аккаунте МВД, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 1 ноября около 2.40. На станции Бобруйск грузовой поезд сбил мужчину 1991 года рождения.

Еще один смертельный наезд в этот день зафиксирован на перегоне между станциями Руденск и Пуховичи. Скорый поезд Минск - Гомель около 19.20 сбил мужчину 1951 года рождения. Сообщается, что житель Марьиной Горки пересекал пути по переходу.-0-