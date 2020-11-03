Хакер из Белоозерска похитил более $56 тыс.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой житель Белоозерска Березовского района получал доступ к личным данным и похищал деньги, используя вредоносные программы. Информацию об этом разметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 20-летнего жителя Белоозерска вышли оперативники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома. Молодой человек обратил на себя внимание тем, что распространял вредоносное программное обеспечение. Таким образом парень нелегально получал конфиденциальную пользовательскую информацию, в том числе сведения о компьютерном оборудовании, логины и пароли, а также данные банковских платежных карт.

Добытые сведения хакер использовал для доступа от имени владельцев к их аккаунтам, с которых и похищались деньги. Для их обналичивания применялись современные инструменты цифровой коммерции, в том числе счета в онлайн-играх, криптокошельки и онлайн-обменники.

"По месту жительства злоумышленника милиционеры нашли более $56 тыс., полученных преступным путем", - сообщили в МВД.

Его действиям дается правовая оценка.-0-