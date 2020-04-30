Хакеры получили незаконный доступ к электронной цифровой подписи двух компаний и похитили Br97 тыс.

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры получили незаконный доступ к электронной цифровой подписи двух компаний и похитили у них со счетов Br97 тыс. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Два факта хищения денег со счетов коммерческих организаций путем заражения компьютера вредоносным программным обеспечением зафиксированы 29 апреля в Минске. "Под пристальным вниманием киберпреступников оказались компьютеры, к которым были подключены носители с электронной цифровой подписью. Получив возможность удаленного управления, хакеры использовали ЭЦП для оформления платежных поручений и перевода средств на подконтрольные им юридические структуры. В одном случае сумма ущерба составила Br39 тыс., в другом - Br58 тыс.", - рассказала Ольга Чемоданова.

Причастные к хищению денег лица установлены. "В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия по документированию преступной деятельности", - добавила пресс-секретарь.

В МВД отметили, что в начале апреля в числе потерпевших от аналогичной преступной схемы оказалась одна из государственных структур. Сумма причиненного ей ущерба составила Br565 тыс. В ноябре 2019 года эта же организация, став жертвой хакерских атак, лишилась Br515 тыс. Всего в прошлом году зафиксировано 46 случаев, связанных с хищением денег с помощью ЭЦП, в 2020 году установлено шесть таких фактов.

В милицейском ведомстве обращают внимание, что все это - последствия пренебрежительного отношения самих пользователей к соблюдению элементарных правил информационной безопасности. МВД напоминает, что нужно избегать постоянного подключения носителя с ЭЦП к компьютеру. Сотрудников необходимо обучить правилам "цифровой гигиены" на рабочем месте. Пароли доступа к электронной почте предприятия и базам данных должны систематически меняться. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать специализированное программное обеспечение: не только антивирусное, но и предназначенное для отражения таргетированных атак либо сканирования и контроля информации, циркулирующей внутри компьютерной системы предприятия.-0-