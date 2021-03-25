Информация об опасности на 12 объектах Жодино не подтвердилась

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация об опасности на 12 объектах в Жодино не подтвердилась, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Как сообщалось ранее, в Жодино на электронные адреса 12 объектов, среди которых учебные заведения и некоторые предприятия города, поступили сообщения об опасности. Правоохранительные органы предприняли все необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий города, объекты были взяты под дополнительную охрану.

Правоохранители завершили обследования всех объектов. Информация не подтвердилась.-0-