Инспекторам ГАИ для остановки бесправника пришлось стрелять по колесам

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы остановить бесправника, инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В первый день наступившего года на линию 102 Житковичского РОВД поступило сообщение о том, что на трассе возле Турова автомобилем "Опель Фронтера" управляет, предположительно, пьяный водитель.

На неоднократные требования сотрудников милиции об остановке водитель не реагировал, пытался скрыться. При этом во время движения он создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

"Погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам "Опеля". При содействии коллег из Столинского РОВД водителя удалось задержать. Иномарку экипаж ГАИ обнаружил в Турове", - сказано в сообщении.

За рулем находился 22-летний житель Столинского района. Молодой человек не работает и не учится. Ранее его задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он никогда не имел.

В отношении нарушителя составлены протоколы, в том числе за управление без водительского удостоверения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, неповиновение законным требованиям правоохранителей, создание аварийной обстановки.

Всего в республике за два дня нового года задержаны 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.-0-