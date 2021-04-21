21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 14.20 на улице Радиальной внимание инспекторов отдела ГАИ Заводского РУВД столицы привлек автомобиль "Шкода", за рулем которого находился 36-летний мужчина. "В ходе беседы правоохранители заподозрили, что водитель нетрезв, и отвезли его на освидетельствование. Экспертиза подтвердила предположение инспекторов: в выдыхаемом воздухе нарушителя выявлено 1,45 промилле алкоголя. Мужчина пояснил, что накануне выпил литр пива, затем с коллегой вынужден был ехать по неотложным делам. Теперь автолюбитель раскаивается в содеянном", - рассказали в ГАИ.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в медицинский вытрезвитель. Его автомобиль поместили на охраняемую стоянку.-0-