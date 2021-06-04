Инспекция МНС после проверки обязала организацию в Могилеве уплатить более Br100 тыс. налогов

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br100 тыс. налогов предъявлено к уплате одной из организаций Могилева по итогам камеральной проверки. Об этом БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Могилева на этапе камеральной проверки установила, что одно из ООО в городе в представленных налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль за третий квартал 2020 года не отразило выручку от реализации товара в сумме более Br343 тыс.", - отметили в пресс-центре.

"На уведомление, направленное инспекцией, плательщик не представил дополнительные документы, информацию, пояснения. Кроме этого, не были внесены соответствующие исправления в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль", - отметили в инспекции.

Инспекция составила акт камеральной проверки и исчислила подлежащие уплате суммы НДС и налога на прибыль в размере более Br57 тыс. и Br51 тыс. Предъявлены к уплате и пени на сумму более Br3 тыс.-0-