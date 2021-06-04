Инспекция МНС после проверки обязала организацию в Могилеве уплатить более Br100 тыс. налогов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 4 июня 2021
Минск Сплошная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:24 Отборочные этапы футбольных соревнований "Кожаный мяч" проходят в Беларуси Спорт
17:18 Беларусь и Республика Корея планируют сотрудничать по обмену специалистами, подготовке кадров для здравоохранения Общество
17:12 Франция с 9 июня разрешила въезд вакцинированным гражданам ЕС без ПЦР-теста В мире
17:10 Бранцевич: в развитии зеленой экономики маленьких шагов не бывает Экономика
16:59 В Беларуси с начала года в ДТП погибли 156 человек Происшествия
16:59 Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию В мире
16:56 В Витебской области на борьбу с инвазивными растениями направят более Br1,2 млн Регионы
16:54 "Белавиа" начинает летать в Шереметьево и увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми Общество
16:47 Двое минчан выращивали коноплю в домашних лабораториях Происшествия
16:42 Число телемедицинских консультаций в ковидном 2020 году выросло в десятки раз - Богдан Общество
16:40 МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии Экономика
16:33 Мошенники оформили на жительницу Молодечно онлайн-кредит на Br10 тыс. Происшествия
16:33 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товара на Br300 тыс. Происшествия
16:30 Беспилотники, автомодели, погружение в историю: новые выставки пройдут на Кургане Славы Регионы
16:28 ГАИ Минской области в выходные усилит контроль на дорогах Регионы
16:25 Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами Общество
16:24 Инспекция МНС после проверки обязала организацию в Могилеве уплатить более Br100 тыс. налогов Происшествия
16:24 Кыргызстан в Совете ЕЭК будет представлять Акылбек Жапаров Политика
16:14 Названы кандидаты на участие в турнире по вольной борьбе на Играх в Токио Спорт
15:56 Благотворительный заплыв в помощь больным детям пройдет 4 июля на Минском море Регионы
15:53 Регистрацию лекарств в соответствии с требованиями ЕАЭС обсудили в Минске Общество
15:46 Третий трудовой семестр стартовал в Минске Регионы
15:41 Кочанова: надо больше рассказывать людям о проводимой на местах работе Общество
15:31 Председатель ГПК проведет 5 июня прямую телефонную линию Общество
15:30 Директора частного предприятия в Брестской области подозревают в уклонении от уплаты налогов Регионы
15:27 Братья из Гродно занижали налоги при сдаче в аренду помещений ТЦ Происшествия
15:26 Строительные работы 40-квартирного дома к "Дажынкам-2021" в Шумилино ведутся в две смены Регионы
15:20 Малкина: стратегия евразийской интеграции до 2025 года не для бумаги, а для блага людей Экономика
15:15 Путин: лишь около 10% населения мира привились от коронавируса В мире
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297 Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
04 июня 2021, 16:24

Инспекция МНС после проверки обязала организацию в Могилеве уплатить более Br100 тыс. налогов

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br100 тыс. налогов предъявлено к уплате одной из организаций Могилева по итогам камеральной проверки. Об этом БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Могилева на этапе камеральной проверки установила, что одно из ООО в городе в представленных налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль за третий квартал 2020 года не отразило выручку от реализации товара в сумме более Br343 тыс.", - отметили в пресс-центре.

"На уведомление, направленное инспекцией, плательщик не представил дополнительные документы, информацию, пояснения. Кроме этого, не были внесены соответствующие исправления в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль", - отметили в инспекции.

Инспекция составила акт камеральной проверки и исчислила подлежащие уплате суммы НДС и налога на прибыль в размере более Br57 тыс. и Br51 тыс. Предъявлены к уплате и пени на сумму более Br3 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев налоги
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Беларуси с начала года в ДТП погибли 156 человек
Фото из архива Двое минчан выращивали коноплю в домашних лабораториях
Фото из архива Мошенники оформили на жительницу Молодечно онлайн-кредит на Br10 тыс.
Фото Гродненской региональной таможни Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товара на Br300 тыс.
Фото из архива Братья из Гродно занижали налоги при сдаче в аренду помещений ТЦ
Фото из архива Надругательство над госсимволикой в Ивье: в суд направлено дело о принудительном лечении
Главное
О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"
Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко
Кочанова: надо больше рассказывать людям о проводимой на местах работе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297
Топ-новости
Лукашенко на "Граните": надо шевелиться на внешних рынках
Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
"Белавиа" начинает летать в Шереметьево и увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми
МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии
Слова Протасевича подтверждают сомнительную характеристику беглой оппозиции - политолог
Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами
ФОТОФАКТ: Участники фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" посетили ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше
Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису
ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза
Нацбанк утвердил инструкцию о порядке обмена валют
Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси
Предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Все цели Договора о ЕАЭС должны быть достигнуты к 2025 году - Мясникович
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.