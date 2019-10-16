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16 октября 2019, 12:30

Интернет-мошенники украли у жительницы Полоцка почти Br700

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Почти Br700 лишилась жительница Полоцка после того, как передала злоумышленникам данные своей банковской карточки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Женщина получила в социальной сети сообщение от знакомой, в котором якобы подруга рассказала о специальной акции от одного из банков. Для участия в ней и гарантированного успеха потерпевшая должна была переслать фотографии своей карточки. Поддавшись на уговоры, жительница Полоцка выполнила просьбу. После проведения всех запрашиваемых манипуляций поняла, что ее пытались обмануть, но так как баланс на карточке был нулевой, не стала обращаться в милицию.

Спустя несколько дней она получила зарплату, которой моментально завладели злоумышленники. Только лишившись этих денег, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). Всего же с начала года Полоцким РОВД зафиксировано 46 подобных случаев.

УВД Витебского облисполкома напоминает о том, что ни в коем случае и ни под каким предлогом нельзя сообщать свои персональные банковские данные неподтвержденным лицам или вводить их на сомнительных веб-страницах. О любых попытках мошенничества следует информировать милицию.-0-

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Теги
Витебская область МВД мошенничество социальные сети
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