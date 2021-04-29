Интервью Тихановской газете Intex-press признано экстремистским материалом

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По иску Барановичской межрайпрокуратуры опубликованное в газете Intex-press интервью со Светланой Тихановской и его видеозапись признаны экстремистскими материалами. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной проекратуры, сообщает БЕЛТА.

"Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга информации в медиапространстве установила, что на интернет-ресурсе и в газете Intex-press, свободно реализуемой в торговой сети, размещено онлайн-интервью со Светланой Тихановской. В нем содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни", - говорится в сообщении прокуратуры.

За распространение такой информации учредитель и издатель газеты ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" привлечен судом к ответственности по ч.5 ст.23.5 КоАП. Кроме того, Барановичский межрайонный прокурор объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства о СМИ.

По решению суда опубликованная в газете Intex-press статья, а также размещенный на сайте текст интервью и его видеозапись признаны экстремистскими материалами. Копия решения направлена в Министерство информации для включения информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов, ограничения доступа к интернет-сайту за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем информации, распространение которой запрещено законодательством.-0-