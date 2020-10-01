ИП из Витебска обманул заказчиков срубов на Br27 тыс.

1 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Витебска, обещая клиентам изготовить срубы, выманил Br27 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Бизнесмен рекламировал себя как отличного рубщика, который выполнит заказ в кратчайшие сроки. Взяв предоплату в размере до половины от итоговой суммы, он забывал о своих обязательствах. Любые попытки вернуть деньги или узнать о судьбе заказа оборачивались многочисленными отговорками. Ссылаясь то на занятость, то на финансовые проблемы, злоумышленник уходил от разговора. При этом предприниматель продолжал рекламировать себя и свои услуги, набирать новые заказы.

За мошенничество в отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК. УВД просит всех, кто пострадал от действий злоумышленника, обратиться в милицию по телефонам +37529-514-11-81(МТС) или 102.-0-