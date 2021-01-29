Исполнителя Тиму Белорусских задержали с гашишем в минском клубе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 г. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается.

На уточняющий вопрос корреспондента БЕЛТА относительно личности задержанного Екатерина Гарлинская подтвердила, что это был исполнитель Тима Белорусских.-0-