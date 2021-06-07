Из Национального аэропорта Минск россиянин с фальшивым документом пытался улететь в Дубай

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Национального аэропорта Минск россиянин с фальшивым документом пытался улететь в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Утром 6 июня в Национальном аэропорту Минск пограничники выявили иностранного гражданина с паспортом, имевшим признаки частичной подделки. 39-летний гражданин России предъявил пограничникам паспорт, в котором был расшит блок листов, а также изменены срок действия и дата выдачи. С этим документом мужчина собирался улететь в Дубай.

За попытку незаконного пересечения границы иностранца ожидает штраф до 100 базовых величин с депортацией. Кроме того, за использование поддельных документов ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет.-0-