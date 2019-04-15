Из шахты под Солигорском эвакуировали людей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из шахты под Солигорском из-за возгорания подземного медпункта и задымления горных выработок главных направлений горизонта (445 м) эвакуировали людей, никто не пострадал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Беларуськалий".
Инцидент случился 14 апреля в 23.10 в руднике второго рудоуправления. Был введен в действие план ликвидации аварии по руднику. Все работники выведены на поверхность. Горноспасатели военизированного отряда предприятия локализовали и ликвидировали очаг возгорания, проинформировали в "Беларуськалии".
Производственный процесс не остановлен. Пострадавших нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.376 BYN
|2.383 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN