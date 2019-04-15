Из шахты под Солигорском эвакуировали людей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из шахты под Солигорском из-за возгорания подземного медпункта и задымления горных выработок главных направлений горизонта (445 м) эвакуировали людей, никто не пострадал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Беларуськалий".

Инцидент случился 14 апреля в 23.10 в руднике второго рудоуправления. Был введен в действие план ликвидации аварии по руднику. Все работники выведены на поверхность. Горноспасатели военизированного отряда предприятия локализовали и ликвидировали очаг возгорания, проинформировали в "Беларуськалии".

Производственный процесс не остановлен. Пострадавших нет.-0-