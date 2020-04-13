Из-за возгорания в подвале детской инфекционной больницы Минска эвакуированы 44 человека

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Городской детской инфекционной клинической больнице Минска эвакуированы 44 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 10.21 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в подвале на территории детской инфекционной больницы по улице Якубовского, 53. Пожар произошел на площади 1 кв.м и был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Из 4-этажного корпуса блока А 1-го и 2-го этажей эвакуированы 26 пациентов (20 детей) и 18 медработников. Пациентов разместили в блоке Б.

Причина пожара устанавливается, предварительная - короткое замыкание в дезинфекционной камере.-0-

Фото Минского городского управления МЧС