Избил и похитил золотое кольцо: могилевчанин стал жертвой уличного агрессора

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин стал жертвой уличного агрессора: его избил незнакомец и похитил золотое кольцо. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 61-летний могилевчанин, который рассказал, что стал жертвой уличного агрессора. Его избил незнакомец и открыто похитил золотое кольцо стоимостью более Br200. Инцидент произошел вблизи одного из домов на ул.Калужской в дневное время, когда местный житель проходил мимо компании мужчин, распивавших спиртные напитки.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что агрессором оказался 59-летний нигде не работающий, ранее уже судимый могилевчанин, который остановил незнакомца и в ультимативной форме предложил ему выпить с ним и его друзьями. Когда могилевчанин отказался, мужчина разозлился: он ударил свою жертву по руке, после чего снял с нее обручальное кольцо. Потом сдал украшение в ломбард, а вырученные деньги потратил на приобретение для себя спиртных напитков.

Выяснилось, что случившийся инцидент - далеко не единичный для агрессора за последнее время. Ранее он уже вел себя неадекватно по отношению к случайным прохожим и своим приятелям, а выпитый алкоголь только усугублял состояние и без того скандального местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-