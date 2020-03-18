Избил из ревности: в Мостах завершено расследование дела об убийстве

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Мостовского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Инна Позняк.

Мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за убийство. После освобождения из тюрьмы за ним был установлен превентивный надзор. Вечером 4 января для проверки поднадзорного к нему домой пришел сотрудник милиции. В веранде милиционер обнаружил труп.

"Согласно материалам уголовного дела, днем 4 января мужчина нанес более 20 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове, своему знакомому. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия", - рассказала Инна Позняк.

Причиной агрессии стала ревность. Обвиняемый застал погибшего во время распития спиртного со своей сожительницей. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

К материалам уголовного дела приобщены заключения судебно-биологических, комплексных судебных биологических и медико-криминалистических, дактилоскопических экспертиз. По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в момент инкриминируемого деяния обвиняемый не находился в состоянии аффекта, мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство (ч.2 ст.139) УК. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-