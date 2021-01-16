Избил мужчину в Любанском районе до смерти из-за ревности - расследование завершено

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть 30-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Согласно материалам дела, 29 июля около 23.00 в агрогородке Сосны-2 Любанского района между 17-летним парнем и местным жителем завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой молодой человек нанес мужчине несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Через несколько дней потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание.

Конфликт произошел на почве ревности - молодой человек имел близкие отношения с супругой погибшего. Он неоднократно приезжал к женщине и во время отсутствия ее мужа даже проживал с ней. Накануне совершения преступления парень также договорился встретиться с возлюбленной и вечером приехал к ней по месту жительства, где его и застал супруг.

Проходивший мимо сосед заметил драку и сообщил об этом супруге 30-летнего мужчины. Женщина, увидев избитого мужа, вызвала скорую помощь. Пострадавший был доставлен в учреждение здравоохранения.

Следователями выполнена тщательная работа по сбору доказательств: проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены обвиняемый и свидетели, проведены проверка показаний и следственный эксперимент.

По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-