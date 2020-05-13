К смертельной аварии в Новогрудском районе привело нарушение технологии укладки асфальта

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование дела по смертельному ДТП в Новогрудском районе: к аварии привело нарушение технологии укладки асфальта. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Авария произошла 16 августа 2016 года. Около 7 часов утра на 32-м км трассы Кореличи - Валевка - Новоельня занесло грузовой Mercedes Atego, которым управлял 29-летний мужчина. Машина совершила аварийную остановку на обочине. Вскоре на этом же участке в занос сорвался Mercedes-Benz под управлением 43-летнего мужчины. Большегрузный автомобиль понесло в сторону первой машины, рядом с которой стоял ее водитель. Произошло столкновение, и 29-летний мужчина погиб.

"В отношении водителя Mercedes-Benz было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия отрабатывались различные версии случившегося. После проведения необходимых следственных действий была назначена автодорожная экспертиза. Исследование заняло более года, в это время предварительное расследование было приостановлено", - рассказала Инна Позняк.

Следствие пришло к выводу, что причиной ДТП стало несоответствующее состояние дороги. Об этом свидетельствовал анализ собранных материалов, в том числе и тот факт, что на одном участке дороги за короткое время занесло два большегрузных автомобиля. Было решено возбудить уголовные дела в отношении руководства ДРСУ. Уголовное преследование в отношении водителя Mercedes-Benz прекратилось из-за отсутствия в его деянии состава преступления.

На этом участке дороги проводился ремонт. На покрытие нанесли не укрытую верхним слоем асфальта битумную эмульсию. Согласно материалам уголовного дела, по технологии укладки битумную эмульсию нужно было проливать по одной полосе и по суточной захватке. Если эмульсия проливается по всей ширине дороги, то необходимо полностью перекрывать транзитное движение. Следователи получили разъяснения в Министерстве труда и социальной защиты, назначили строительно-техническую экспертизу.

Фото УСК по Гродненской области

"Во время расследования следователи установили все обстоятельства произошедшего, допросили свидетелей. На длительность расследования повлияло проведение в Национальной академии наук и центральном аппарате ГКСЭ некоторых сложных экспертных исследований", - рассказала Инна Позняк.

Например, согласно заключению проведенной химической экспертизы, скорость распада катионных битумных эмульсий зависит от температуры окружающей среды и дорожного покрытия. Влияют на этот процесс и другие факторы. В случае мокрого дорожного покрытия или влажного щебня битумная эмульсия будет разрушаться медленнее. Согласно материалам уголовного дела, накануне ДТП прошел дождь.

"Установлено, что мастер не сообщил руководству ДРСУ о допущенных нарушениях технологии укладки асфальтобетонной смеси и оставил участок дороги в небезопасном для движения состоянии. Кроме того, мужчина не инициировал перед вышестоящим работниками ДРСУ принять меры к запрету движения по скользкой дороге", - отметила Инна Позняк.

Следователи УСК по Гродненской области предъявили 26-летнему мастеру ДРСУ обвинение по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) и ст.428 в редакции 2016 года (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия) УК.

Материалы в отношении некоторых представителей ДРСУ, занимавшихся ремонтом этого участка дороги, выделены из уголовного дела и находятся на рассмотрении в следственном управлении УСК по Гродненской области.-0-