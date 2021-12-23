КГБ: задержан гражданин России, повредивший 33 троллейбуса в Гомеле

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан гражданин России, повредивший 33 троллейбуса в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госбезопасности.

"В ночь на 1 ноября в троллейбусном депо №2 Гомеля были выведены из строя 33 троллейбуса путем повреждения 64 колес (проколы шин), а также осуществлен поджог личного автомобиля заместителя начальника УДИН МВД по Гомельской области. По указанным фактам УСК по Гомельской области возбудил уголовные дела по ст.339 (хулиганство) и ст.218 (умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества) УК. При проведении оперативно-разыскных мероприятий УКГБ по Гомельской области установило причастность к совершению указанных преступлений Андрея Поднебенного, 1988 года рождения, гражданина Российской Федерации с видом на жительство в Республике Беларусь", - рассказали в КГБ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены приметы лица, используемое им средство передвижения (велосипед) и полностью восстановлен его маршрут следования (около 18 км) от мест совершения преступлений к адресу вероятного проживания (многоквартирный жилой дом).

В частности, Поднебенный 1 ноября в 0.41 с велосипедом и рюкзаком вышел из квартиры и направился к автомобилю гражданской супруги, припаркованному возле дома. После некоторых манипуляций в автомобиле с соблюдением мер конспирации направился к месту расположения пустующей квартиры своей матери, где, сменив одежду, избегая мест установки дорожных камер наблюдения, прибыл на районное кладбище, расположенное вблизи троллейбусного депо №2. Спрятав рюкзак и велосипед на территории кладбища, Поднебенный через промзону дважды с разных сторон проник на территорию депо, где повредил общественный транспорт.

После совершения преступления он на велосипеде в 3.41 вернулся в квартиру матери. Оставив там велосипед, в 4.08 вышел из квартиры, соблюдая меры конспирации, после чего взял заранее приготовленный в районе места жительства пакет предположительно с горючей жидкостью и по пересеченной местности в 4.37 прибыл к месту жительства заместителя начальника УДИН МВД по Гомельской области. Проведя рекогносцировку местности, в 4.51 поджег его автомобиль, припаркованный на автостоянке. В сентябре сведения о месте жительства и транспортном средстве указанного должностного лица были опубликованы в Telegram-канале "ЧКБ Гомель и область", на который подписан Поднебенный.

В 5.08 Поднебенный пешком вернулся по адресу своего проживания. В 7.46 в Telegram-чате "Контролеры Гомеля" он разместил информацию следующего содержания: "Пишут, что могут быть перебои с троллейбусами".

5 ноября Поднебенного задержала оперативная группа УКГБ по Гомельской области при попытке выезда в Хойники. По месту его жительства изъяты частично заполненные емкости с бензином и моторным маслом, одежда, соответствующая приметам разыскиваемого, перчатки, системный блок и флеш-накопители, в автомобиле - два шила, в квартире матери - велосипед и 3 мобильных телефона.

Задержанный был участником несанкционированных массовых мероприятий, а также активным пользователем деструктивных и экстремистских Telegram-чатов.

Уголовные дела, возбужденные по ст.ст. 218, 339 УК, соединены в одно производство, переквалифицированы на ст.289 (акт терроризма) УК и переданы по подследственности в следственный отдел УКГБ по Гомельской области.-0-