МВД: задержаны 6 участников преступной группы, совершивших ряд резонансных преступлений

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники пятого управления (по г.Минску) ГУБОПиК МВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили участников преступной группы, совершивших в 2021 году ряд резонансных преступлений на территории Минска и Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Для совершения так называемых акций направленного действия в отношении должностных лиц органов государственной власти и управления, а также действий по повреждению объектов городской инфраструктуры в ноябре 2020 года была создана закрытая Telegram-группа "Кулинарные рецепты" ("Книга рецептов", Bon Apetit), в которую в разное время входило до 10 человек. Результаты совершенных преступлений выкладывались в группу, а затем направлялись администраторам Telegram- канала "Буслы Ляцяць", входящего в неформальную организацию "Супраціў", признанную решением Верховного суда террористической.

Установлено, что участники преступной группы совершили преступления, предусмотренные ст.339 УК: 4 марта 2021 с 19.30 до 22.00, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке во дворе дома №1А по ул.Ватутина в Борисове, повредили четыре автомобильные шины автомобиля Lada Vesta, принадлежащего судье, а также облили по кругу более трех элементов кузова красящим веществом красного цвета; с 16.20 14 марта по 13.20 15 марта, находясь вблизи дома №5 по ул.Одинцова в Минске, они повредили автомобиль Land Rover Discovery, принадлежащий администратору Telegram-канала "Людажор", корреспонденту газеты "СБ. Беларусь сегодня"; 8 апреля около 23.30 повредили окна квартиры заместителя начальника отдела прокуратуры Минска, расположенной по ул.Лидской; 22 мая около 1.30 по ул.Гая в Минске повредили остекление двух окон. Также участники группы 2 июня в ночное время в Минске на ул.Якубовского, 15, повредили 13 камер видеонаблюдения, а 15 июня, находясь на ул.Лобанка в Минске с фасада дома №81 и №89, похитили и уничтожили еще 21 аналогичную камеру. Все указанные "акции" освещались в Telegram-канале "Буслы Ляцяць".

В настоящее время установлены и задержаны 6 участников группы. В отношении двоих проводится комплекс ОРМ для их задержания (выехали за пределы РБ).

Указанные уголовные дела приняты к производству следователем УСК по городу Минску. С учетом сведений, содержащихся в материалах уголовных дел, а также принимая во внимание признание 1 декабря Верховным судом неформальной организации "Супраціў", а также входящих в нее инициатив "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны" террористической.

В отношении участников преступной группы УСК Республики Беларусь по г.Минску в декабре текущего года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290-4 (создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней) УК, а также четыре уголовных дела по ч.1 ст.359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Telegram-каналы "Буслы Ляцяць", "Кибер-партизаны" и "Дружины Народной Самообороны - ДНС" решениями судов Железнодорожного района Витебска от 30 июня, Центрального района Минска от 16 июля и 17 августа соответственно признаны экстремистскими материалами. Решениями МВД №2ЭК от 19 октября №3ЭК от 20 октября и №4ЭК от 21 октября группы граждан, объединенных посредством Telegram-каналов и Telegram-чатов "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны" признаны экстремистскими формированиями. 2 ноября генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании организации "Супраціў" (в том числе входящих в нее инициатив "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны") террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь. 1 декабря Верховный суд неформальную организацию "Супраціў" с названными инициативами признал террористической.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению причастности вышеуказанных лиц к совершению иных преступлений протестной направленности.-0-