Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Поступления от негосударственного сектора составляют более 50% доходов бюджета Минской области Регионы
18:38 МВД: задержаны 6 участников преступной группы, совершивших ряд резонансных преступлений Происшествия
18:24 В Могилевской области проходит благотворительная акция "Подари ребенку радость" Регионы
18:10 Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики Общество
17:55 Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру? Общество
17:54 ЕЭК рассмотрела кооперационные проекты по профилактике и лечению инфекционных заболеваний Экономика
17:54 ЕЭК: на рынке труда ЕАЭС наиболее востребованы врачи, педагоги, IT-специалисты и водители Экономика
17:50 Авраменко считает необходимым совершенствовать перевозки ж/д транспортом Экономика
17:44 ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС выработать общие подходы к трудовой миграции в пандемию Экономика
17:42 На Гаити в результате землетрясения пострадали 150 человек В мире
17:38 Рачков: Беларусь и Россия не будут мириться с ложью Запада о ситуации с беженцами на границе Политика
17:37 Минский метрополитен рассказал о работе в праздничные дни Регионы
17:33 Бранцевич: наша общая задача - сократить разрыв в развитии регионов Регионы
17:24 Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей Общество
17:10 Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию Общество
17:09 Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах Политика
17:07 ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников Регионы
17:06 Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования Экономика
17:02 НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района Регионы
16:59 Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата Экономика
16:58 В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки Культура
16:58 В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле Регионы
16:55 Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции Политика
16:51 Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете Общество
16:38 Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети Регионы
16:37 На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн Регионы
16:32 Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок Общество
16:32 Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах Происшествия
16:26 Минский школьник поджег чужую иномарку Происшествия
16:14 БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
23 декабря 2021, 18:38

МВД: задержаны 6 участников преступной группы, совершивших ряд резонансных преступлений

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники пятого управления (по г.Минску) ГУБОПиК МВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили участников преступной группы, совершивших в 2021 году ряд резонансных преступлений на территории Минска и Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Для совершения так называемых акций направленного действия в отношении должностных лиц органов государственной власти и управления, а также действий по повреждению объектов городской инфраструктуры в ноябре 2020 года была создана закрытая Telegram-группа "Кулинарные рецепты" ("Книга рецептов", Bon Apetit), в которую в разное время входило до 10 человек. Результаты совершенных преступлений выкладывались в группу, а затем направлялись администраторам Telegram- канала "Буслы Ляцяць", входящего в неформальную организацию "Супраціў", признанную решением Верховного суда террористической.

Установлено, что участники преступной группы совершили преступления, предусмотренные ст.339 УК: 4 марта 2021 с 19.30 до 22.00, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке во дворе дома №1А по ул.Ватутина в Борисове, повредили четыре автомобильные шины автомобиля Lada Vesta, принадлежащего судье, а также облили по кругу более трех элементов кузова красящим веществом красного цвета; с 16.20 14 марта по 13.20 15 марта, находясь вблизи дома №5 по ул.Одинцова в Минске, они повредили автомобиль Land Rover Discovery, принадлежащий администратору Telegram-канала "Людажор", корреспонденту газеты "СБ. Беларусь сегодня"; 8 апреля около 23.30 повредили окна квартиры заместителя начальника отдела прокуратуры Минска, расположенной по ул.Лидской; 22 мая около 1.30 по ул.Гая в Минске повредили остекление двух окон. Также участники группы 2 июня в ночное время в Минске на ул.Якубовского, 15, повредили 13 камер видеонаблюдения, а 15 июня, находясь на ул.Лобанка в Минске с фасада дома №81 и №89, похитили и уничтожили еще 21 аналогичную камеру. Все указанные "акции" освещались в Telegram-канале "Буслы Ляцяць".

В настоящее время установлены и задержаны 6 участников группы. В отношении двоих проводится комплекс ОРМ для их задержания (выехали за пределы РБ).

Указанные уголовные дела приняты к производству следователем УСК по городу Минску. С учетом сведений, содержащихся в материалах уголовных дел, а также принимая во внимание признание 1 декабря Верховным судом неформальной организации "Супраціў", а также входящих в нее инициатив "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны" террористической.

В отношении участников преступной группы УСК Республики Беларусь по г.Минску в декабре текущего года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290-4 (создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней) УК, а также четыре уголовных дела по ч.1 ст.359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Telegram-каналы "Буслы Ляцяць", "Кибер-партизаны" и "Дружины Народной Самообороны - ДНС" решениями судов Железнодорожного района Витебска от 30 июня, Центрального района Минска от 16 июля и 17 августа соответственно признаны экстремистскими материалами. Решениями МВД №2ЭК от 19 октября №3ЭК от 20 октября и №4ЭК от 21 октября группы граждан, объединенных посредством Telegram-каналов и Telegram-чатов "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны" признаны экстремистскими формированиями. 2 ноября генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании организации "Супраціў" (в том числе входящих в нее инициатив "Буслы Ляцяць", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Кибер-партизаны") террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь. 1 декабря Верховный суд неформальную организацию "Супраціў" с названными инициативами признал террористической.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению причастности вышеуказанных лиц к совершению иных преступлений протестной направленности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
КГБ преступление
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома Минский школьник поджег чужую иномарку
Фото из архива Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс.
Фото из архива Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием
Фото УСК по городу Минску Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто в Минске
Фото из архива В Гродно будут судить создателя преступной группы по продаже наркотиков
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.