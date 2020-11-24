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24 ноября 2020, 15:14

КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением Комитета государственной безопасности окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГБ.

Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

"Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико", - отмечается в сообщении. -0-

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