КГК возбудил уголовное дело в отношении владельца столичных ТЦ за неуплату почти Br10 млн налогов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении учредителя столичного общества с ограниченной ответственностью, которое недоплатило в бюджет почти Br10 млн налогов за счет реализации незаконной схемы дробления бизнеса, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт нарушения установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Как выяснили оперативники, чтобы уменьшить размер налоговых отчислений, учредитель и фактический руководитель ООО, владелец нескольких торговых центров в Минске, организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами. В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Коммерческие структуры сдавали помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.

За счет уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с января 2019 года по март 2021-го общество с ограниченной ответственностью не уплатило налоги на сумму свыше Br9,8 млн. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан. В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о деятельности аффилированных структур, носители информации, черновые записи. На имущество подозреваемого наложен арест.-0-