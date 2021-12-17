КГК выявил нарушения в сфере ЖКХ Быховского района

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК выявил нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Быховского района, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Могилевской области.

В сфере ЖКХ региона установлены многочисленные нарушения законодательства. "Контролеры выявили незаконное получение Быховским УКП "Жилкомхоз" средств районного бюджета в общей сумме более Br500 тыс., случаи неэффективного использования государственного имущества, нарушения порядка осуществления государственных закупок, ведения бухгалтерского учета и др.", - отметили в комитете.

Материалы коллегии были направлены комитетом для сведения и принятия мер реагирования местным органам государственного управления, рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.-0-