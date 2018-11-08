КГК выявил в Кадинском сельисполкоме нарушения законодательства

8 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области при проверке Кадинского сельисполкома Могилевского района выявил нарушения законодательства, сообщил БЕЛТА заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов.

Контролеры установили 75 случаев невыполнения гражданами условий предоставления им земельных участков, в 18 из них даже не приступили к занятию земель, в 57 - нарушили сроки строительства жилых домов. При этом сельисполкомом меры реагирования по долгостроям не принимались.

Отдельные граждане умудрились построить жилье с господдержкой в областном центре и получить для этих же целей земельные участки без участия в аукционе. Также выявлены нарушения при формировании перечня свободных (незанятых) земельных участков, необеспечение должного порядка на землях общего пользования.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Местным органам власти внесены предложения по устранению нарушений, 2 должностных лица сельисполкома привлечены к административной ответственности.-0-