Кибермошенник похитил со счета жительницы Молодечно $20 тыс. и 13,5 тыс. евро

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенник обманул жительницу Молодечно, похитив с ее карт-счета $20 тыс. и 13,5 тыс. евро. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 13 ноября в Молодечненский РОВД позвонила местная жительница и рассказала о пропаже с ее банковской карты около $20 тыс. и более 13,5 тыс. евро. Оперативники выяснили, что накануне в одном из мессенджеров с ней связывался мужчина.

"Незнакомец якобы хотел приобрести телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку. Для внесения предоплаты он попросил передать реквизиты ее банковской карты. Однако, с его слов, транзакция не прошла, в связи с чем женщине было предложено пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сайт оказался фишинговым - поддельным. Введенными логином и паролем завладел неизвестный, который позднее похитил со счета деньги. Материалы проверки по данному факту переданы в Молодечненский РОСК для дачи правовой оценки. Работа по установлению личности подозреваемого продолжается.

МВД рекомендует не сообщать никому реквизиты банковской платежной карты, а также логин и пароль к интернет-банкингу. Также не стоит передавать информацию (коды) из смс-сообщений, а на свой компьютер или мобильное устройство следует установить антивирус и регулярно его обновлять. Правоохранители советуют также не сохранять пароли в браузере и текстовых документах на компьютере и не переходить по сомнительным (фишинговым) ссылкам и запускать загруженные из интернета файлы без предварительной их проверки на спецресурсах.-0-