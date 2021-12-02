2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенник представился сотрудником милиции и обманул семью минчан на Br55 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию Минска.

В Ленинское РУВД Минска обратился минчанин, который рассказал, что у него, а также его родителей с банковских платежных карт были похищены деньги.

Заявитель сообщил, что ему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником милиции. Мошенник сообщил, что в банке пытаются взять кредит по доверенности, выданной от имени минчанина. Когда молодой человек ответил, что не оформлял никаких документов, звонивший убедил его в том, что эти действия совершают мошенники из числа работников банка и необходимо оказать помощь в их поимке.

Минчанин, не удосужившись проверить достоверность озвученной незнакомцем информации, взял кредит в нескольких банках, установил приложение удаленного доступа и перечислил деньги на указанный мошенником счет.

Кроме того, лжесотрудник убедил родителей молодого человека совершить аналогичные действия. Супруги взяли несколько кредитов, установили приложение удаленного доступа и перевели деньги.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации.-0-