Кибермошенники похитили с карты минчанки Br900 рублей

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники похитили с карты 57-летней женщины Br900 рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением в милицию обратилась 57-летняя жительница Минска, которая перезвонила на пропущенный вызов "Техподдержки" и лишилась Br900.

"Женщина рассказала, что звонивший мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что с ее платежной карты осуществляются несанкционированные операции и неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. В целях безопасности лжесотрудник попросил женщину установить приложение удаленного доступа и сообщить свои личные данные. Она выполнила все условия. Также мужчина сообщил, что необходимо оформить кредит на свое имя, чтобы блокировать попытки оформления кредита неизвестными лицами. Мошенник по телефону дал четкие указания, как себя вести в банке, важным условием было - никому не сообщать о происходящем. В этот момент женщина поняла, что ее обманывают. Потерпевшая нашла первый попавшийся банкомат, где обнаружила, что с ее карты списаны все деньги", - отметили в ГУВД.

Милиция напоминает: сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию и не просят установить сторонние приложения, а номер банковской платежной карты им всегда известен. "Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните, сотрудники банка никогда не станут звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров", - добавили правоохранители.-0-