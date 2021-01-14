Кибермошенники за 2020 год украли с карт-счетов жителей Гродненской области более Br563 тыс.

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В регионе увеличилось количество фактов хищений денежных средств с банковских карт-счетов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

По итогам 2020 года на территории области зафиксировано более 2,7 тыс. случаев киберпреступлений. Для сравнения в 2019 году их было 980. Большинство случаев (более 2,4 тыс.) связано с хищением денег с использованием реквизитов банковских платежных. Ущерб от таких преступлений превысил Br563 тыс.

"Например, только за 28 декабря 2020 года возбуждено 19 уголовных дел, сумма ущерба по которым составила более Br9,5 тыс. Размеры похищенного варьируются от Br101 до Br2,2 тыс.", - отметили в милиции.

Подобные преступления фиксируются каждый день. Мошенники могут звонить под видом представителя банка или же покупателя, если потенциальная жертва разместила объявление в интернете. Для звонков используются мессенджеры как с белорусскими, так и с российскими номерами.

"Причем в некоторых случаях мошенники, представляясь сотрудниками банковского учреждения, называют человека не полным именем. К примеру, вместо Анастасия - Настя, или вместо Людмила - Люда", - рассказали в милиции. Правоохранители напоминают, что никому нельзя разглашать конфиденциальные данные - это три цифры с обратной стороны банковской карты и пароли от интернет-банкинга. Стоит помнить, что даже при возникновении какой-то нештатной ситуации, сотрудники банков не будут звонить по телефону и уточнять личные сведения.-0-