Киберпреступники украли у белорусских банков более $837 тыс.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберпреступники украли у восьми белорусских банков более $837 тыс. Об этом сообщил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Управлением "К" МВД установлено 10 участников четырех разрозненных международных преступных групп, которые с марта по май 2019 года, используя компьютерную технику, похитили более $837 тыс., причинив ущерб восьми белорусским банкам", - сказал Владимир Зайцев.

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