Кобринчанка лишилась более Br1,4 тыс. после разговора с телефонным мошенником

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. У жительницы Кобрина после разговора с телефонным мошенником с банковского счета пропали Br1446. Такая информация размещена на сайте УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Кобринчанка рассказала милиционерам, что днем 20 августа ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Во время беседы женщина сообщила ему реквизиты своей банковской карты. Разговор длился около 20 минут, после чего со счета пропала крупная сумма.

В тот же день в Кобринский РОВД обратился еще один человек. Он заявил о пропаже с карт-счета Br1650. Похожие случаи были зафиксированы и в других городах Брестской области. С банковских счетов жителей региона 20 августа злоумышленники похитили более Br8,5 тыс. Потерпевшими оказались 15 человек.

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание, что работники банков не звонят, не рассылают писем и SMS-сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, указать ПИН-код или другую личную информацию.-0-