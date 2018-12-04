Коммерческая фирма завысила стоимость работ для "Витебскэнерго" на Br350 тыс.

4 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Госконтроль выявил нарушения законодательства со стороны коммерческой организации, выполнявшей строительные работы по договорам подряда, заключенным с РУП "Витебскэнерго", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Работы выполнялись в рамках Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015 годы и Государственной программы развития Белорусской энергетической системы на период до 2016 года. Оплата подрядчику производилась из республиканского бюджета. УДФР КГК Беларуси по Витебской области совместно с КГК Витебской области установлено, что в период с 2012-го по 2014 год должностное лицо подрядной организации в личных корыстных интересах завышало стоимость строительно-монтажных работ в актах выполненных работ. Тем самым государственному бюджету был причинен ущерб на Br350 тыс., то есть в особо крупном размере.

В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены в бюджет. В отношении должностного лица организации Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) УК РБ.-0-