Костные останки нашли на территории учреждения допобразования в Бресте

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Костные останки нашли на территории учреждения дополнительного образования в Бресте, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

На улице Тихой рабочие 1 октября прокладывали канализационные трубы. На глубине около 1 м они обнаружили костные останки. О находке проинформировали правоохранителей. На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ.

"При осмотре костных фрагментов предварительно установлено, что речь идет о захоронении не менее двух человек. Предположительно, останкам более 70 лет", - отметила Татьяна Коток. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, она установит давность захоронения и число людей, которым принадлежат останки.

Проводится проверка.-0-